«C’est quoi le rapport?»: Marie-Josée Gauvin outrée d’être comparée à ceci

Quel savoureux moment on nous a offert à Big Brother Célébrités hier! Les journées peuvent être longues dans la maison pour les 16 vedettes qui doivent s’occuper avec peu. Un petit insecte est venu les amuser et rapidement, l’équipe l’a baptisé au nom de l’animatrice Marie-Josée Gauvin. Voyez la réaction de l'animatrice et surtout…la bibitte en question. Beurk!
C’est un Lépisme argenté qui se trouvait caché dans un plateau du décor. Se tenant dans les coins humides, ce dernier se nourrit principalement de peaux mortes et de détritus domestiques. Voyez plus bas son apparition dans la maison.
Malheureusement, malgré un traitement royal de la part des personnalités, la créature est décédée quelques heures plus tard. La cause du décès a rapidement été connue de tous. Effectivement, les célébrités avaient trop mis d’eau dans le petit environnement de «Marie-Josée», ce qui a mené à sa mort.
La production avait demandé à la «vraie» Marie-Josée Gauvin de se filmer lors de l’émission pour obtenir ses commentaires: «Pourquoi, je suis une vieille bibitte? C’est quoi le rapport? Est-ce que je suis perçue comme une est* de rapace? Faut que j’appelle mon psy! Je ne peux pas vivre avec du rejet de même», lance-t-elle en riant aux éclats. Voyez l’hilarante vidéo de sa réaction, en direct, dans la vidéo ci-dessous.