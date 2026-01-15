«C’est quoi le rapport?»: Marie-Josée Gauvin outrée d’être comparée à ceci

Malheureusement, malgré un traitement royal de la part des personnalités, la créature est décédée quelques heures plus tard. La cause du décès a rapidement été connue de tous. Effectivement, les célébrités avaient trop mis d’eau dans le petit environnement de «Marie-Josée», ce qui a mené à sa mort.

La production avait demandé à la «vraie» Marie-Josée Gauvin de se filmer lors de l’émission pour obtenir ses commentaires: «Pourquoi, je suis une vieille bibitte? C’est quoi le rapport? Est-ce que je suis perçue comme une est* de rapace? Faut que j’appelle mon psy! Je ne peux pas vivre avec du rejet de même», lance-t-elle en riant aux éclats. Voyez l’hilarante vidéo de sa réaction, en direct, dans la vidéo ci-dessous.