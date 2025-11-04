Bianca Censori atterrit en Australie sans Kanye West vêtue d’une culotte et d’un collant doré

Début du contenu principal.
La douce de Kanye West, Bianca Censori, a fait tourner des têtes à son arrivée en Australie, elle qui arborait un look pour le moins audacieux
La jeune femme de 30 ans, habituée de bousculer les conventions de la mode, est effectivement débarquée de son avion (un jet privé, on s’imagine) sans pantalon, portant simplement une culotte beige par-dessus des collants dorés.
Pour compléter cet ensemble unique, elle avait choisi des talons aiguilles argentés à bout pointu, un blouson court en fourrure et une casquette.
Bien sûr, aucun look ne serait complet sans un accessoire de luxe, ici, un sac Hermès Birkin.
Voilà un style pas mal loin de nos leggings ou nos joggings de voyage, avouez!
La muse de Ye était d’ailleurs seule à son retour de Los Angeles; Kanye West n’était effectivement pas dans l’avion qui la menait à Melbourne, sa ville d’origine.
Bianca Censori était en visite dans son patelin pour rendre visite à sa famille.
De nombreux selfies partagés par Bianca Censori sur son compte Instagram ce weekend ont par ailleurs suscité de vives réactions de ses abonnés et des médias.
Les photos la montrent en lingerie de couleur pastel, en mode photo dans le miroir, devant un fond blanc.
En commentaires et partout dans les médias, cette série de clichés a fait renaître les comparaisons avec Kim Kardashian, l’ex de Kanye West. Il faut dire qu’il y a effectivement une ressemblance frappante entre les deux femmes plantureuses.
Pour vous permettre de comparer, voici Kim Kardashian ci-dessous.