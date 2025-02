Kanye West félicite Bianca Censori pour son audace aux Grammys: «Nous avons battu les Grammy»

Kanye West et sa femme Bianca Censori ont encore fait parler d’eux, et cette fois, c’est leur apparition aux Grammy Awards qui a enflammé la toile. Le rappeur n’a pas hésité à clamer haut et fort que leur passage sur le tapis rouge avait surpassé la prestigieuse cérémonie musicale.

Le 2 février, Kanye et Bianca sont arrivés à la Crypto.com Arena de Los Angeles, habillés en noir coordonné. Mais l'attention s’est rapidement portée sur Bianca, qui a dévoilé une mini-robe totalement transparente, sans sous-vêtements, en laissant tomber son manteau de fourrure.

Eh oui, elle était COMPLÈTEMENT nue!

*** AVERTISSEMENT – CONTENU SENSIBLE

Cet article contient des images et des descriptions de nudité partielle ou totale. Il est destiné à un public averti. Veuillez en tenir compte avant de poursuivre votre lecture!***