Benoît Gouin nous présente son amoureuse de longue date!

Le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts était en effervescence ce mercredi soir pour la grande première de la version scénique de Québec-Montréal.

De nombreuses personnalités ont profité de l’occasion pour défiler sur le tapis rouge et célébrer cette adaptation du film culte de Ricardo Trogi!

Parmi les têtes connues, Benoît Gouin a fait une apparition qui a retenu l’attention!