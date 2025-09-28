Passer au contenu principal
En Vedette

Benoît Gouin nous présente son amoureuse de longue date!

PAR :

Le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts était en effervescence ce mercredi soir pour la grande première de la version scénique de Québec-Montréal.

De nombreuses personnalités ont profité de l’occasion pour défiler sur le tapis rouge et célébrer cette adaptation du film culte de Ricardo Trogi!

Parmi les têtes connues, Benoît Gouin a fait une apparition qui a retenu l’attention!

© Benoît Gouin/Paul Ducharme

Celui qui a marqué le public avec son rôle de Michel « Mike » Gauvin dans la version originale est arrivé accompagné de sa conjointe, Maryse Warda. Autrice et traductrice égypto-canadienne, elle s’impose dans le milieu littéraire, mais se fait plutôt discrète lors d’événements publics. Leur sortie commune a donc été accueillie comme un moment rare et apprécié par les photographes présents!

Les amoureux étaient adorables ensemble sur le tapis rouge de la soirée!

Benoît Gouin et son amoureuse © Paul Ducharme

Ils n’étaient pas les seuls visages familiers de la distribution originale à se joindre à la fête. Patrice Robitaille a également fait le déplacement et, tout comme son collègue, a choisi de partager ce moment spécial avec sa conjointe Audrey. Le couple, peu enclin aux apparitions médiatisées, a offert une belle surprise aux médias sur place! 

Découvrez toutes les photos du tapis rouge de la pièce Québec-Montréal!

Et pour lire nos impressions sur la pièce Québec-Montréal, c’est juste!

