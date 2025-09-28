Benoît Gouin nous présente son amoureuse de longue date!

Début du contenu principal.
Le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts était en effervescence ce mercredi soir pour la grande première de la version scénique de Québec-Montréal.
De nombreuses personnalités ont profité de l’occasion pour défiler sur le tapis rouge et célébrer cette adaptation du film culte de Ricardo Trogi!
Parmi les têtes connues, Benoît Gouin a fait une apparition qui a retenu l’attention!
Celui qui a marqué le public avec son rôle de Michel « Mike » Gauvin dans la version originale est arrivé accompagné de sa conjointe, Maryse Warda. Autrice et traductrice égypto-canadienne, elle s’impose dans le milieu littéraire, mais se fait plutôt discrète lors d’événements publics. Leur sortie commune a donc été accueillie comme un moment rare et apprécié par les photographes présents!
Les amoureux étaient adorables ensemble sur le tapis rouge de la soirée!
Ils n’étaient pas les seuls visages familiers de la distribution originale à se joindre à la fête. Patrice Robitaille a également fait le déplacement et, tout comme son collègue, a choisi de partager ce moment spécial avec sa conjointe Audrey. Le couple, peu enclin aux apparitions médiatisées, a offert une belle surprise aux médias sur place!
