Fraîchement sorti de chez le coiffeur, Benoît Gagnon dévoile son nouveau look

Cette photo est en fait le début d'une vidéo.

Dans sa story, la star québécoise s'adresse aux auditeurs et partage son enthousiasme à l'idée de les retrouver dès le 7 juillet, partout au Québec.

«5 jours avant mon retour à ÉNERGIE! Je suis super excité, j'ai hâte de vous retrouver. Moi aussi, je m’ennuie de vous autres, et on règle ça lundi! Ça commence le 7 juillet, 15h, en remplacement pour le reste de l’été de la belle gang de Ça rentre au poste avec Kim Williams et Simon Delisle!», lance Benoît Gagnon.