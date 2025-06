Benoît Gagnon annonce le début de l’été et dévoile sa magnifique cour

Benoît Gagnon annonce le début de l'été en dévoilant sa magnifique et très spacieuse cour. On sait maintenant où on pourra le trouver les jours de soleil!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est sur son compte Instagram que l'animateur a publié une vidéo de sa cour aménagée pour les jours plus chauds qui s'en viennent et on peut dire qu'elle donne envie d'y passer du temps.