Soir de lancement pour Benoît Gagnon, son amie Ève-Marie Lortie est venue l’encourager

La première eau en canette au Québec



Eau Altitude, la première eau de source premium en canette du Québec voit le jour, proposant une alternative écoresponsable aux bouteilles en plastique. Elle est puisée de la seule source en altitude du Québec à Saint-Ferdinand.

Une chose est sûre, Benoît Gagnon est un homme fort occupé! Il accumule effectivement les projets, lui qui est d’ailleurs récemment devenu partenaire et actionnaire des restaurants Madame Bovary.

On adore aussi et surtout le suivre à la radio où il anime notamment après Véronique et les Fantastiques, à Rouge dès 18h!

