Benoît Gagnon était de retour à Salut bonjour, voici pourquoi

On adore toujours revoir Benoît Gagnon à la populaire émission matinale où il occupait un poste au sport pendant quelques années pour finir comme animateur de 2004 à 2007.

L'enthousiasme des deux associés était palpable et on comprend pourquoi. Alexandre Despatie a pris le temps d'expliquer, via son compte Instagram, que leur eau s'est démarquée à l'internationale de par sa pureté, son équilibre et la finesse de ses bulles. On a adoré voir le duo à la chimie si évidente et on souhaite une belle et longue vie à Eau Altitude!

