Benoît Gagnon nous emmène dans les coulisses de l’univers d’Ève-Marie Lortie

Benoît Gagnon nous a offert une incursion en arrière-scène, dévoilant l’envers du décor de l’univers d’Ève-Marie Lortie.

L’animatrice de Salut bonjour était effectivement l’invitée d’honneur samedi soir lors d’En direct de l’univers. On a d’ailleurs l’habitude de ce genre de spectacle où on plonge dans les anecdotes entourant la musique marquante des invités, mais on a moins l’habitude de voir tout ce qui se passe derrière la caméra!