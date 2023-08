15 choses que vous ne saviez pas sur Ève-Marie Lortie

Elle fait partie de nos vies en s’invitant tous les weekends dans nos télés et pour l’été, c’est en semaine qu’elle remplace Gino Chouinard: Ève-Marie Lortie est une de nos animatrices chouchous.

On en sait beaucoup sur celle qui partage ses cafés avec nous, mais certains volets restent plus secrets. Voici d’ailleurs certaines choses que vous ne saviez peut-être pas sur elle!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean le savent parce que c’est une fierté, mais elle est originaire de ce majestueux coin de pays, elle qui reste très près de ses racines malgré son horaire chargé.

Elle a fait le réputé programme Art et technologie des médias au Cégep de Jonquière, elle qui a gradué en 1994.

Elle a perdu son papa d’un cancer de la prostate et est maintenant impliquée auprès de l’organisme Procure et la très connue campagne Noeudvembre depuis six ans maintenant!

En plus, elle est impliquée auprès d’Opération Enfant Soleil et elle est marraine de la Société d’Alzheimer de Québec.

La fille de journalisme reste complètement plongée dans l’actualité, elle qui confiait récemment à Saskia Thuot au magazine 7 Jours qu’elle veut toujours savoir ce qui se passe, ici et ailleurs!

L’animatrice est en couple avec Clarens Lavoie avec qui elle partage sa vie depuis plus de 15 ans! Ce dernier est d’ailleurs sur le point de se lancer dans une nouvelle aventure: la retraite!

Ève-Marie Lortie est aussi la maman de la charmante Corinne. Sa fille suit d’ailleurs les traces de sa maman, elle a étudié en journalisme et qui a commencé à pratiquer le métier, même!

Les filles sont très proches l’une de l’autre et malgré qu’elles ne vivent pas dans la même ville, elles profitent de la technologie pour se parler sur FaceTime régulièrement!

Pour elle, la famille, son amoureux et ses amis sont d’importants piliers qu’elle prend soin de bien entretenir.

Fait farfelu d’ailleurs concernant une des membres de sa famille: elle ressemble comme deux gouttes d’eau à sa cousine Marie-Michelle!

L’animatrice se décrit comme une amoureuse de la nature! Elle a par contre aussi une passion pour la ville, qu’elle aime retrouver chaque été en remplacement de Gino Chouinard.

Quand le temps le lui permet, elle aime donc faire des soupers, passer des moments sur le bord de l’eau où rires et discussions riches sont au menu!

Plutôt discrète sur sa vie privée, elle préfère ne pas trop en révéler parce que si elle, elle a choisi un métier public, ce n’est toutefois pas le cas de ses proches.

Elle entretient une amitié solide avec Benoît Gagnon et Guy Mongrain depuis 2003! Rencontrés sur le plateau de Salut Bonjour, ils ont depuis 20 ans une solide complicité et continuent de se voir.