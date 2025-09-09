Avec sa fille, Mylène St-Sauveur dévoile son «projet le plus personnel»

Début du contenu principal.
Mylène St-Sauveur dévoile aujourd'hui son tout nouveau projet!
La comédienne, qui est récemment devenue maman pour la deuxième fois, lancera son premier livre. Il s'agit d'un conte pour enfants très coloré inspiré par son aînée, Françoise.
Le titre de ce livre cartonné: Babou!
Dans un message partagé sur Instagram, Mylène St-Sauveur admet qu'il s'agit du projet le plus personnel de sa carrière. Le mot «Babou» a été le premier prononcé par sa fille, et l'actrice s'est ensuite amusée à imaginer qu'il s'agissait du nom de son ami imaginaire.
Voici le mot de la star québécoise annonçant l'arrivée de son livre en librairie:
«Je vous présente BABOU!
Le plus personnel de mes projets jusqu’à maintenant. Babou c’est un livre tout carton 0-3 ans ludique, doux et amusant qui présente les premiers mots de vocabulaire d’un enfant. C’est aussi une invitation dans l’imaginaire de celui-ci. Ici, ma Françoise, pour qui j’ai créer ce projet, avec l’aide de Pauline Goudoffre de chez Bayard Jeunesse Canada avec les merveilleux dessins d'Anaëlle Daussy
C’est un souvenir pour elle, de son premier mot. Encore à ce jour, nous ne savons pas ce que veux dire Babou dans sa tête. Je me suis plu à imaginer qu’elle parlait de son ami imaginaire.
Quel est le nom de celui de votre enfant?»
C'est tellement mignon comme idée!
Dans la section des commentaires, les fans de Mylène St-Sauveur applaudissent ce nouveau projet et affirment qu'ils se procureront le livre dès sa sortie.
D'ailleurs, Babou! sera lancé le 15 octobre prochain, et il est disponible maintenant en précommande.
Mylène St-Sauveur et son amoureux, Ludovick Bourdages, ont profité de l'été pour passer de beaux moments ensemble.
C’est aussi au cours du mois de juin qu’est né leur deuxième petit trésor, Laurier.
Dans une série de photos publiées sur Instagram, Ludovick a partagé quelques moments forts et marquants de leur été
