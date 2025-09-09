Avec sa fille, Mylène St-Sauveur dévoile son «projet le plus personnel»

Mylène St-Sauveur dévoile aujourd'hui son tout nouveau projet!

La comédienne, qui est récemment devenue maman pour la deuxième fois, lancera son premier livre. Il s'agit d'un conte pour enfants très coloré inspiré par son aînée, Françoise.

Le titre de ce livre cartonné: Babou!

Dans un message partagé sur Instagram, Mylène St-Sauveur admet qu'il s'agit du projet le plus personnel de sa carrière. Le mot «Babou» a été le premier prononcé par sa fille, et l'actrice s'est ensuite amusée à imaginer qu'il s'agissait du nom de son ami imaginaire.

Voici le mot de la star québécoise annonçant l'arrivée de son livre en librairie: