Audrey révèle avoir eu «peur de détester» Survivor Québec, elle explique

Au contraire, Audrey a non seulement apprécié son expérience, mais elle l'a également chérie. Elle a trouvé une nouvelle appréciation pour sa propre force et sa capacité à relever les défis. Malgré les conditions difficiles et les épreuves auxquelles elle a été confrontée, elle a embrassé chaque moment et serait prête à revivre cette aventure à tout moment.