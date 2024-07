Arnaud Soly fait de rares confidences sur la paternité

«Heureusement, vive la technologie, vive la science! On est rentrés en insémination. Le taux de réussite est assez bon. On commence l’insémination une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça ne marche pas…[…] C’est comme si tu as l’impression que tu recommences toujours à zéro... et dans les faits, c’est un peu ça. […] Je pense que ça nous a soudés. Je peux comprendre qu'il y a des couples où ça crée de l'érosion et de la distance, nous ça nous a rapprochés parce qu'on vivait l'épreuve ensemble»

Arnaud Soly et sa conjointe Laurence sont ensuite devenus parents d'une première petite fille en 2019. Puis, au moment de recommencer le processus afin d'avoir un deuxième enfant, les tourtereaux ont appris une formidable nouvelle:

«Ma blonde est allée à l’hôpital pour rouvrir le dossier, sachant que ça allait être long. Ils lui ont fait passer une prise de sang et lui on dit: “Ce ne sera pas nécessaire, vous êtes enceinte”»

Arnaud et Laurence sont maintenant les heureux parents de deux filles. La deuxième est née en 2022. Vous pouvez voir les confidences de l'humoriste sur la paternité à partir de la 50e minute dans la vidéo ci-dessous: