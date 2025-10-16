Ariel Charest: il faut voir sa parodie d'OD Whistler avec Pierre-Yves Lord

La comédienne Ariel Charest et son complice Tommy-Lee Salvas ont parodié les candidats d'Occupation Double Whistler (2010) et l'animateur Pierre-Yves Lord... et c'est à se tordre de rire! Comme à l'habitude avec Ariel, la parodie a été faite en gardant l'audio original des extraits d'émission, et ils font du lip-sync en recréant les scènes.

Cette saison d'Occupation Double avait marqué les esprits. Il y avait une immense rivalité entre JoÈve Dupuis et Nathalie Bélanger. De plus, c'était l'année où Judith avait appris que son prétendant, Jimmy, était en réalité danseur nu au 281.

On comprend totalement pourquoi Ariel Charest et Tommy-Lee Salvas ont eu du plaisir à les parodier! C'est ce dernier qui s'est glissé dans la peau de Pierre-Yves Lord, qui animait la téléréalité amoureuse à l'époque.

Voici l'hilarante parodie d'OD Whistler, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: