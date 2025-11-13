Ariana Grande attaquée par un fan puis sauvée par Cynthia Erivo, voyez la vidéo

Ariana Grande a vécu un moment terrifiant lors de la première de Wicked: For Good à Singapour vendredi.

Alors qu'elle défilait sur le tapis rouge en compagnie de ses covedettes du film, un fan l'a agrippée sauvagement avant de la tirer vers lui et de la tenir par les épaules.

Bien qu'il y ait des agents de sécurité sur place, c'est sa complice Cynthia Erivo qui a été la première à intervenir. Elle a rapidement réagi et a repoussé fermement l'assaillant d'Ariana Grande. L'équipe s'est ensuite assurée qu'elle n'avait rien et qu'elle se sentait assez bien pour continuer d'avancer sur le tapis rouge.

Voici la vidéo de cet incident qui donne froid dans le dos, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: