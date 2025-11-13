Ariana Grande attaquée par un fan puis sauvée par Cynthia Erivo, voyez la vidéo

Début du contenu principal.
Ariana Grande a vécu un moment terrifiant lors de la première de Wicked: For Good à Singapour vendredi.
Alors qu'elle défilait sur le tapis rouge en compagnie de ses covedettes du film, un fan l'a agrippée sauvagement avant de la tirer vers lui et de la tenir par les épaules.
Bien qu'il y ait des agents de sécurité sur place, c'est sa complice Cynthia Erivo qui a été la première à intervenir. Elle a rapidement réagi et a repoussé fermement l'assaillant d'Ariana Grande. L'équipe s'est ensuite assurée qu'elle n'avait rien et qu'elle se sentait assez bien pour continuer d'avancer sur le tapis rouge.
Voici la vidéo de cet incident qui donne froid dans le dos, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Fiou!
Malheureusement pour les autres fans qui attendaient patiemment de pouvoir peut-être serrer la main d'Ariana Grande, elle et Cynthia Erivo se sont ensuite éloignées de la barrière... et on comprend pourquoi!
Le mois dernier, c'est Billie Eilish qui a été victime d'une situation similaire.
En plein concert, un fan l'a attrapée et l'a tirée contre lui. Les gardes du corps de la superstar sont aussitôt intervenus. Vous pouvez revoir la vidéo juste ici.
