Horreur, thriller et suspense: 10 films et séries à voir sur Crave en octobre

C'est le moment de l'année où l'on tamise les lumières, on sort la grosse doudou avec un bol de popcorn et on se lance dans un marathon de frissons!
Pas fan de films d'horreur qui font trop peur? Pas de problème! C’est aussi la saison parfaite pour plonger dans des thrillers bien ficelés et des séries à suspense qui nous tiennent en haleine du premier au dernier épisode.
Envie de vous préparer une soirée de films terrifiants ou de regarder une série d'épouvante en rafale cet automne?
Voici 10 films et séries d'horreur et de suspense à regarder ce mois-ci:
Cette série d'horreur très attendue suivra les événements des années 1960 qui précèdent le premier film dans la franchise «IT» de Stephen King.
Le terrifiant clown Pennywise sera à nouveau campé par Bill Skarsgård. L'action commencera en 1962 alors qu'un couple déménage avec leur fils à Derry, dans le Maine, au même moment où un jeune garçon est porté disparu.
Une série à voir absolument dès le 26 octobre à 21h sur Crave. D'ici là, vous pouvez revoir Ça (1990), Ça (2017) et Ça: Chapitre 2 (2019) dès maintenant sur la plateforme.
Des frères jumeaux retournent dans leur ville natale pour fuir un passé troublé, mais découvrent qu’un mal encore plus grand les attend.
Un film d'horreur rempli de suspense aux scènes musicales grandioses avec Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton et Jack O'Connell.
À voir dès maintenant sur Crave.
En quittant l’île, un survivant découvre des secrets et des horreurs qui ont muté les infectés et les autres survivants.
Cette suite des succès 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard a pris l'affiche près de 20 ans après le deuxième film, et on peut enfin la regarder dans notre salon! Ce long métrage réalisé par Danny Boyle réunit Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes.
À voir dès maintenant sur Crave.
Dans les années 1930 en Oklahoma, une femme croit qu’une présence sinistre met sa famille en danger.
Un suspense d'horreur mettant en vedette la talentueuse Sarah Paulson aux côtés d'Amiah Miller, Annaleigh Ashford et Alona Jane Robbins.
À voir dès maintenant sur Crave.
Cinq jeunes vacanciers découvrent un vieux magnétophone qui émet une incantation magique, réveillant ainsi les forces du mal.
Quand on parle de classique, la version française de The Evil Dead avec Bruce Campbell est un incontournable. Un film de 1981 à visionner entre amis pour rire et hurler un bon coup!
À voir dès maintenant sur Crave.
Lorsqu'un chasseur de fantômes s’installe dans un manoir hanté pour procéder à une enquête, sa fille Kat se lie d’amitié avec Casper.
Voici le film d'épouvante le plus accessible à tous de notre liste, à voir et revoir en famille à l'approche de l'Halloween. Un succès fantastique de 1995 avec Christina Ricci et Bill Pullman.
À voir dès maintenant sur Crave.
Cinq amis causent un accident mortel et concluent un pacte pour garder le secret plutôt que d’affronter les conséquences. Un an plus tard, le passé refait surface: quelqu’un sait ce qu’ils ont fait l’été dernier. Traqués par un tueur mystérieux, ils cherchent de l’aide auprès de deux survivants du légendaire massacre de Southport en 1997.
La formule ne change pas dans ce remake du film d'horreur classique I Know What You Did Last Summer (1997). Le long métrage réunit Madelyn Cline, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel et Austin Nichols, en plus de Freddie Prinze Jr. et Jennifer Love Hewitt qui reprennent leur rôle respectif.
À voir dès le 17 octobre sur Crave.
Suite au meurtre d'un jeune garçon, un policier aguerri et un enquêteur peu orthodoxe remettent en question leurs croyances, car une force surnaturelle tente de se frayer un chemin dans cette affaire.
Cette mini-série de HBO est basée sur le roman du même nom de Stephen King.
Cynthia Erivo (Wicked) y est en vedette aux côtés de Ben Mendelsohn, Bill Camp, Paddy Considine, Julianne Nicholson et Jason Bateman. Une excellente série d'horreur à voir en rafale dès maintenant sur Crave.
Quatre survivants des meurtres de Ghostface quittent Woodsboro pour repartir à zéro à New York. Mais un nouveau tueur se lance dans un carnage sanglant, les forçant à se battre pour leur survie.
Le plus récent film de la saga Scream (Frissons) réunit Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courteney Cox et Hayden Panettiere.
À voir dès le 25 octobre sur Crave.
Une étudiante est hantée par un cauchemar violent et récurrent qui semble annoncer la mort de ses proches. Pour sauver sa famille, elle retourne dans sa ville natale à la recherche de la seule personne capable de briser cette malédiction. Une course contre la montre s’engage entre rêve et réalité.
Le dernier chapitre de cette saga adorée des ados et des adultes est enfin disponible sur le plateforme! Le film réunit Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt et Richard Harmon.
À voir dès maintenant sur Crave.
