Vidéo choc: Billie Eilish se fait sauvagement agripper par un fan en plein concert

Un homme a agrippé sauvagement Billie Eilish en plein concert, hier soir à Miami.

La célèbre chanteuse donnait le premier spectacle de la deuxième portion de sa tournée Hit Me Hard And Soft jeudi. Comme elle le fait souvent, Billie Eilish est descendue le long de la barrière, devant la scène, afin de serrer la main de ses fans.

Bien qu'elle ait l'habitude d'avoir des admirateurs intenses, cette fois-ci, l'un d'eux est allé trop loin.