Vidéo choc: Billie Eilish se fait sauvagement agripper par un fan en plein concert

Un homme a agrippé sauvagement Billie Eilish en plein concert, hier soir à Miami.
La célèbre chanteuse donnait le premier spectacle de la deuxième portion de sa tournée Hit Me Hard And Soft jeudi. Comme elle le fait souvent, Billie Eilish est descendue le long de la barrière, devant la scène, afin de serrer la main de ses fans.
Bien qu'elle ait l'habitude d'avoir des admirateurs intenses, cette fois-ci, l'un d'eux est allé trop loin.
Lorsqu'elle est passée devant lui, l'homme l'a tirée vers lui depuis l'autre côté de la barrière. Billie Eilish s'est retrouvée adossée à la clôture et ses gardes de sécurité ont rapidement repoussé ce dangereux fan.
L'interprète de Birds Of A Feather s'est aussitôt relevée en remuant ses cheveux et a continué son concert comme si de rien n'était.
Voici la vidéo de ce moment terrifiant qui a fait le tour du Web, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Billie Eilish a souvent discuté de ses admirateurs très insistants en entrevue.
Comme sa popularité a explosé rapidement lorsqu'elle était encore adolescente, elle a dû s'entourer d'une équipe de sécurité dès le début de sa carrière.
La chanteuse parle d'ailleurs de cet enjeu dans sa chanson NDA, que vous pouvez écouter dans la vidéo YouTube ci-dessous:
Sur le même thème, en août dernier, c'est une situation différente mais tout aussi saisissante qui s'est produite pendant un spectacle de Katy Perry.
Pendant le spectacle de sa tournée Lifetime à Detroit, la superstar a fait monter des fans sur la scène. Malheureusement, l'une d'elles a perdu connaissance devant son idole!
