Après STAT, Indéfendable boude les Gémeaux

Après STAT et sa productrice Fabienne Larouche, ce sont maintenant les producteurs d’Indéfendable qui ont choisi de ne pas soumettre la quotidienne au Gala des Prix Gémeaux.
Selon un article d’Hugo Dumas dans La Presse, Pixcom, la boîte de Charles Lafortune et Nicola Merola, aurait choisi de retirer les séries Indéfendable et Alertes des catégories liées aux téléromans, une décision qui entraine la disparition de cette catégorie au populaire gala.
Selon l’article d’Hugo Dumas, il ne resterait désormais que la série Indomptable dans la catégorie des téléromans, ce qui la fera plutôt compétitionner parmi les séries dramatiques, aux côtés notamment d’Empathie.
Pixcom rejoint ainsi les Productions Aetios de Fabienne Larouche et Michel Trudeau, ainsi que les Productions ALSO de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, qui ont elles aussi choisi de ne soumettre aucune de leurs émissions au prestigieux gala.
Dans son article, le journaliste précise qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir de réaction officielle de la part des représentants de Pixcom pour expliquer cette décision, mais il rapporte ceci:
«Selon mes informations, les dirigeants de Pixcom, comme d’autres producteurs influents, auraient été froissés que les prix associés aux téléromans aient été déplacés, en 2025, dans le gala du dimanche après-midi, qu’on appelle le gala “hors d’ondes”.»
Selon certaines estimations, une boîte de production pourrait devoir débourser près de 100 000 $ pour inscrire une série dans l’ensemble des catégories admissibles.
Le 41e Gala des Prix Gémeaux, animé par Jason Roy-Léveillée, sera diffusé en direct le dimanche 13 septembre 2026 sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.
