Après STAT, Indéfendable boude les Gémeaux

Après STAT et sa productrice Fabienne Larouche, ce sont maintenant les producteurs d’Indéfendable qui ont choisi de ne pas soumettre la quotidienne au Gala des Prix Gémeaux.

Selon un article d’Hugo Dumas dans La Presse, Pixcom, la boîte de Charles Lafortune et Nicola Merola, aurait choisi de retirer les séries Indéfendable et Alertes des catégories liées aux téléromans, une décision qui entraine la disparition de cette catégorie au populaire gala.