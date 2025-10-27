Après En direct de l’univers, Boom Desjardins avait une autre surprise pour ses fans

Début du contenu principal.
Après nous avoir fait chanter son classique de 1998 Calvaire à En direct de l’univers, Boom Desjardins nous a offert une autre surprise dimanche.
Les (nombreux) fans de l’émission de France Beaudoin qui célébrait samedi la musique ayant bercé l’histoire de Farah Alibay étaient particulièrement heureux de voir débarquer sur scène un visage connu, icone des années 2000.
Le membre fondateur de La Chicane a effectivement chanté avec émotion «J’veux juste que tu m’dises que tu m’aimes» devant le regard brillant de l’ingénieure en aérospatiale, nous faisant nous aussi fredonner dans nos salons.
Et alors qu’on se remettait tout juste de nos émotions, voilà qu’on a droit à une autre apparition surprise de la part de Boom Desjardins dimanche.
L’artiste a effectivement révélé son identité à l’émission Chanteurs masqués diffusée à TVA: c’est LUI qui se trouvait dans le costume de Monsieur Cornichon à la populaire émission.
Devant les enquêteurs déguisés en membres de KISS dans le cadre du spécial Halloween, Boom Desjardins a enlevé sa grosse tête verte pour dévoiler son sourire.
Il faut dire qu’il avait complètement brouillé les pistes en changeant son répertoire… mais pas assez pour berner Sam Breton qui l’a reconnu!