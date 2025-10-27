Après En direct de l’univers, Boom Desjardins avait une autre surprise pour ses fans

Une AUTRE apparition surprise au cours du weekend

Et alors qu’on se remettait tout juste de nos émotions, voilà qu’on a droit à une autre apparition surprise de la part de Boom Desjardins dimanche.

L’artiste a effectivement révélé son identité à l’émission Chanteurs masqués diffusée à TVA: c’est LUI qui se trouvait dans le costume de Monsieur Cornichon à la populaire émission.

Devant les enquêteurs déguisés en membres de KISS dans le cadre du spécial Halloween, Boom Desjardins a enlevé sa grosse tête verte pour dévoiler son sourire.

Il faut dire qu’il avait complètement brouillé les pistes en changeant son répertoire… mais pas assez pour berner Sam Breton qui l’a reconnu!