Photo: après Big Brother Célébrités, Martin Vachon retrouve ses enfants

Martin, un joueur redouté par ses collègues célébrités, était la cible du camping Sainte-Péhemme lors de la double maison. La plus grosse twist de Big Brother Célébrités était l’occasion parfaite pour évincer Martin et Fredérique Turgeaon. Liliane Blanco-Binette et Sinem Kara y sont parvenues, ce qui a considérablement affaibli le jeu de Jean-Thomas Jobin et François Lambert.