Katherine Levac partage un moment hilarant avec ses jumeaux dans un vieux manège

Katherine Levac nous a complètement fait fondre avec une adorable vidéo de ses jumeaux, Ben et Mathias, profitant d’un manège côte à côte.
Les deux garçons, installés dans une grande « tour rouillée », semblent vivre un moment de pur bonheur, le sourire aux lèvres et les yeux brillants d’excitation.
Dans la courte vidéo, on voit les enfants qui sont bien excités de profiter du manège. Leur mère écrit simplement: «POV tu ne veux pas que tes enfants boivent du jus, mais tu fais confiance à un manège tout décalice des années 40.»
Dans la caption de la vidéo, l'humoriste ajoute: «Pas de temps d’écran, mais super à l’aise de risquer leur vie dans une grande roue rouillée.»
En jetant un coup d’œil aux commentaires, on constate que la vidéo a fait beaucoup parlé. Plusieurs abonnés mentionnent avoir éclaté de rire en la regardant, affirmant qu’elle a mis du soleil dans leur journée!
Katherine Levac avait des invités de marque à ses côtés lors de sa visite au spectacle Luzia du Cirque du Soleil, lundi soir.
C’est en compagnie de sa famille que la belle humoriste a effectivement visité le chapiteau bleu et blanc du Vieux Port, partageant des images de ses garçons, sa mère et son frère.