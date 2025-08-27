Katherine Levac partage un moment hilarant avec ses jumeaux dans un vieux manège

Dans la courte vidéo, on voit les enfants qui sont bien excités de profiter du manège. Leur mère écrit simplement: «POV tu ne veux pas que tes enfants boivent du jus, mais tu fais confiance à un manège tout décalice des années 40.»

Dans la caption de la vidéo, l'humoriste ajoute: «Pas de temps d’écran, mais super à l’aise de risquer leur vie dans une grande roue rouillée.»

