Annie Brocoli: «j’ai jamais si peu pogné de ma vie»

Début du contenu principal.
Annie Brocoli s’est confiée sur ses difficultés à rencontrer un homme durant l’époque où elle était le plus active auprès des jeunes, elle qui a même expliqué n’avoir jamais aussi peu «pogné» dans sa vie.
Celle qui a longtemps interprété une figure phare de la vie des tout petits s’est effectivement confiée sur le sujet lors de son passage à l’émission Mimosa sur les ondes d’ICI Première.
Elle a expliqué à Monic Néron que son personnage avait «envahi sa vie» et compliqué ses relations personnelles; comme si les hommes la voyaient comme celle qui a marqué l’univers de leurs enfants, non pas comme une potentielle date.
Après que l’animatrice ait souligné avec politesse que pourtant, c’était connu, que les papas aimaient aller à ses spectacles avec leurs jeunes parce qu’elle était cute, elle a précisé:
Il faut que le personnage reste pur.
«J’avais un peu un aspect «Madonne», désexualisé… […] Tu peux peut-être la trouver cute, mais t’imaginer au lit avec, il y a quasiment quelque chose de dégueulasse. Il faut que le personnage reste pur. Donc ça a été, ça, difficile.»
Écoutez son propos complet en cliquant sur le petit signe de «play» au centre de l'image ci-dessous.
Désormais en couple avec Yves Arseneau, elle a visiblement réussi à passer outre cette étiquette qui hantait sa vie amoureuse, et heureusement pour elle.
Annie Brocoli et lui faisaient d’ailleurs une rare apparition publique en juillet dernier lors de la première de la pièce Les Boys.