Annie Brocoli: «j’ai jamais si peu pogné de ma vie»

Annie Brocoli s’est confiée sur ses difficultés à rencontrer un homme durant l’époque où elle était le plus active auprès des jeunes, elle qui a même expliqué n’avoir jamais aussi peu «pogné» dans sa vie.

Celle qui a longtemps interprété une figure phare de la vie des tout petits s’est effectivement confiée sur le sujet lors de son passage à l’émission Mimosa sur les ondes d’ICI Première.