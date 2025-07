Annie Brocoli fait une rare apparition publique avec son amoureux

Depuis l’an dernier, Annie partage d’ailleurs sa maison de Rougemont avec lui. Ensemble, ils forment un duo inséparable… au point de célébrer chaque pleine lune et chaque samedi à 10 h, en hommage à leur rencontre inoubliable, le 18 décembre 2021; un samedi de pleine lune, à 10 h pile.

Leur histoire d’amour a commencé de façon moderne et touchante: « C’était durant la pandémie, je m’emmerdais. J’ai utilisé l’application pendant une semaine et, dès que je l’ai rencontré, ç’a été fini. On s’est tous les deux enlevés des réseaux le jour même! », confiait Annie en riant.

C’est grâce à Facebook Rencontres que leurs chemins se sont croisés, en plein cœur de la pandémie. Un véritable coup de foudre des temps modernes!

On leur souhaite encore bien des années de bonheur… et bien des lunes ensemble!

