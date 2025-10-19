Une première photo complice pour Monic Néron et son amoureux, le maire de Québec

Le 12 octobre dernier, le Théâtre Petit Champlain accueillait le spectacle La suspension consentie de l’incrédulité, porté par la journaliste et animatrice Émilie Perreault.

Dans la salle, plusieurs personnalités avaient fait le déplacement pour applaudir l’artiste, mais deux présences ont particulièrement retenu l’attention: Monic Néron et le maire de Québec Bruno Marchand, arrivés côte à côte!

Depuis l’annonce de leur relation en août dernier, la journaliste et le maire s’étaient faits discrets dans l’espace public...