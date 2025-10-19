Une première photo complice pour Monic Néron et son amoureux, le maire de Québec

Début du contenu principal.
Le 12 octobre dernier, le Théâtre Petit Champlain accueillait le spectacle La suspension consentie de l’incrédulité, porté par la journaliste et animatrice Émilie Perreault.
Dans la salle, plusieurs personnalités avaient fait le déplacement pour applaudir l’artiste, mais deux présences ont particulièrement retenu l’attention: Monic Néron et le maire de Québec Bruno Marchand, arrivés côte à côte!
Depuis l’annonce de leur relation en août dernier, la journaliste et le maire s’étaient faits discrets dans l’espace public...
Mais ce soir-là, un cliché capté par la photographe Lise Breton est venu changer la donne: on y aperçoit Monic Néron et Bruno Marchand, souriants et complices, une première apparition publique pour les tourtereaux!
Dans son message accompagnant les photos, la photographe a salué la qualité du spectacle d’Émilie Perreault, tout en soulignant la présence de personnalités politiques et culturelles, dont le couple Néron-Marchand.
Si les projecteurs se sont naturellement braqués sur sa présence aux côtés du maire, Monic a surtout profité de la soirée pour témoigner de son admiration pour sa collègue et amie de longue date. Sur ses réseaux sociaux, elle a félicité Émilie Perreault:
« Encore meilleur la 5e fois! Parce que c’est brillant, émouvant, saisissant. Merci de l’applaudir si fort et si longuement chaque fois. Ça la gêne à peine, mais elle en mériterait pendant DES HEURES. »
Un message chaleureux qui rappelle la complicité entre les deux journalistes, déjà unies dans la réalisation du documentaire La parfaite victime!
La présence du couple survient également à un moment stratégique: Bruno Marchand est en pleine campagne électorale pour conserver la mairie de Québec, avec un scrutin prévu le 2 novembre prochain.
