«Il me manque» Anne-Élisabeth Bossé se confie sur la maladie de son père

La comédienne s’est confiée sans filtre à Mélanie Maynard, à Sucré Salé, révélant que la maladie de son père a progressé de façon fulgurante.

«J'ai eu l'impression pour moi que ça a été une chute libre dès le début. Parce que mon père, je pense qu'il a commencé à en arracher avant 64 ans. Rapidement en résidence, rapidement en CHSLD, il ne parle plus, il ne me reconnaît plus. C'est arrivé vite, vite, vite. Il y a un plateau depuis les dernières années», a-t-elle expliqué.