Marilou fait visiter sa nouvelle cuisine à Mélanie Maynard

Mélanie Maynard était très impressionnée du résultat final.

Mais, elle a ajouté un commentaire: «J'ai l'impression que tu ne respectes pas... parce que tu sais qu'il y a des choses à vérifier quand on rénove... le triangle d'efficacité. Ton triangle d'efficacité, c'est ton espace entre ton évier, ton four et ton frigo. Ton frigo est super loin!»

Finalement, Marilou a dévoilé un deuxième réfrigérateur qui respecte parfaitement le triangle d'efficacité.

