Anik Jean annonce son retour sur scène

Anik Jean a fait une grande annonce à ses abonnés, faisant particulièrement plaisir à ceux qui la suivent pour sa carrière de chanteuse: elle sera de retour sur scène en 2026 pour un spectacle musical à la hauteur de son talent.
C’est dans une vidéo déposée sur Instagram que l’artiste aux mille talents s’est adressée à ses fans pour leur annoncer la bonne nouvelle: un tout nouveau spectacle.
Après une absence remarquée sous les feux des projecteurs musicaux, elle qui était davantage impliquée dans sa carrière de réalisatrice, elle soulignera son 20e anniversaire de carrière de chanteuse sur scène.
Concernant le genre de concert qu’elle prépare, elle a expliqué:
«J’ai tellement hâte de monter sur scène devant vous autres, de vous montrer tout ce que j’ai fait en 20 ans.
J’essaie de vous faire comme une espèce de journal intime musical et je vais passer de Trashy Saloon au Ciel saigne le martyre, en passant par Lost Soul, en passant même par de la musique de film et j’aurai aussi peut-être des surprises.»
Le spectacle annoncé aura lieu le 30 mai 2026 à New Richmond et les billets sont déjà en vente, notamment sur son site web.
En légende elle a d’ailleurs inscrit qu’elle avait très hâte de retrouver son public avec ce tout nouveau spectacle, ajoutant un intriguant «et ce n’est qu’un début. 😉»
On aura dont peut-être droit à des annonces de nouvelles dates pour la talentueuse artiste.
Rappelons par ailleurs qu’Anik Jean sera de la prochaine édition de l’émission Zénith où elle représentera la génération X.
Les 20 artistes qui participeront à la quatrième saison ont été annoncés au début du mois de décembre, découvrez-les tous en cliquant ici.
