Anik Jean annonce son retour sur scène

Après une absence remarquée sous les feux des projecteurs musicaux, elle qui était davantage impliquée dans sa carrière de réalisatrice, elle soulignera son 20e anniversaire de carrière de chanteuse sur scène.

Concernant le genre de concert qu’elle prépare, elle a expliqué:

«J’ai tellement hâte de monter sur scène devant vous autres, de vous montrer tout ce que j’ai fait en 20 ans.

J’essaie de vous faire comme une espèce de journal intime musical et je vais passer de Trashy Saloon au Ciel saigne le martyre, en passant par Lost Soul, en passant même par de la musique de film et j’aurai aussi peut-être des surprises.»