Les dernières nouvelles sur Anik Jean

Le parcours professionnel d'Anik Jean

Anik Jean est chanteuse, compositrice, actrice et réalisatrice. Elle a écrit et produit son premier single, Je suis partie, et son premier album, Le Trashy Saloon, avec Jean Leloup en 2005.

L'artiste a aussi composé de la musique de film, incluant celle de Bon Cop, Bad Cop 2 ainsi que celle de son premier film en tant que réalisatrice, Les Hommes de ma mère.

Lieu et date de naissance

Bonaventure, le 11 avril 1977

Les membres de sa famille

Anik Jean est en couple avec Patrick Huard depuis 2009. Les amoureux se sont mariés le 20 août 2011. Leur fils, Nathan, est né le 26 décembre 2011. Anik est aussi la belle-mère de Jessie, la fille de Patrick Huard et Linda Lemay.

Le frère de la chanteuse, Éric, est décédé en 2013. Atteint de schizophrénie, c'est ce dernier qui a inspiré le quatrième album d'Anik Jean, Schizophrène.