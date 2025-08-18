Anik Jean demande l'aide de ses fans

Début du contenu principal.
Le tournage de la série Bon Cop, Bad Cop approche de la ligne d’arrivée.
L’équipe en est déjà à sa 41e journée de tournage sur un total de 42, et pour marquer la fin de cette belle aventure, ils sont à la recherche d’un endroit spécial.
C’est ce qu’Anik Jean a partagé récemment sur ses réseaux sociaux.
Dans une vidéo partagée sur Instagram, la réalisatrice explique que l’équipe cherche activement une salle pouvant accueillir environ 150 personnes pour leur party de fin de tournage.
«Y a-t-il quelqu'un qui a un restaurant, un bar, une salle avec un permis d'alcool, en restauration Tu connais quelqu'un? Pour 150 personnes le 20 septembre. Fait que si tu connais quelqu'un, si t'es la personne, envoie-moi un message privé ou tague quelqu'un dans les commentaires.»
Cliquez sur le bouton jouer pour voir toute la vidéo:
La série Bon Cop, Bad Cop est attendue sur Crave en 2026. Patrick Huard reprendra son rôle emblématique de David Bouchard, aux côtés de Sarah-Jeanne Labrosse, qui incarnera sa fille, Gabrielle.
La série accueillera également de nouveaux visages, dont Henry Czerny, qui succédera à Colm Feore dans le rôle de Martin Ward. Christine Beaulieu et Robin-Joël Cool feront aussi partie de la distribution.