Anik Jean demande l'aide de ses fans

Le tournage de la série Bon Cop, Bad Cop approche de la ligne d’arrivée.

L’équipe en est déjà à sa 41e journée de tournage sur un total de 42, et pour marquer la fin de cette belle aventure, ils sont à la recherche d’un endroit spécial.

C’est ce qu’Anik Jean a partagé récemment sur ses réseaux sociaux.