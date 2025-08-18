Passer au contenu principal
Anik Jean demande l'aide de ses fans

Le tournage de la série Bon Cop, Bad Cop approche de la ligne d’arrivée.

L’équipe en est déjà à sa 41e journée de tournage sur un total de 42, et pour marquer la fin de cette belle aventure, ils sont à la recherche d’un endroit spécial.

C’est ce qu’Anik Jean a partagé récemment sur ses réseaux sociaux. 

© Karine Paradis

Dans une vidéo partagée sur Instagram, la réalisatrice explique que l’équipe cherche activement une salle pouvant accueillir environ 150 personnes pour leur party de fin de tournage.

«Y a-t-il quelqu'un qui a un restaurant, un bar, une salle avec un permis d'alcool, en restauration Tu connais quelqu'un? Pour 150 personnes le 20 septembre. Fait que si tu connais quelqu'un, si t'es la personne, envoie-moi un message privé ou tague quelqu'un dans les commentaires.»

Cliquez sur le bouton jouer pour voir toute la vidéo: 

La série Bon Cop, Bad Cop est attendue sur Crave en 2026. Patrick Huard reprendra son rôle emblématique de David Bouchard, aux côtés de Sarah-Jeanne Labrosse, qui incarnera sa fille, Gabrielle.

La série accueillera également de nouveaux visages, dont Henry Czerny, qui succédera à Colm Feore dans le rôle de Martin Ward. Christine Beaulieu et Robin-Joël Cool feront aussi partie de la distribution.

© Karine Paradis

