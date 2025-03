Voici où en sont les tournages de STAT

Le dernier épisode de la quotidienne populaire sera diffusé le 24 avril. Cet épisode marquera également la fin du format quotidien, puisque STAT adoptera un format hebdomadaire de 60 minutes à compter de l’automne.

Les fans sont impatients de découvrir comment la bactérie qui a infecté plusieurs patients de l’hôpital va évoluer. Dans le bande-annonce de l’épisode, le Dr Davis (Thomas Beaudoin) semblait avoir identifié la source du problème, qui proviendrait d’une personne et non d'un endroit. Mais qui a apporté la bactérie à l’hôpital ? Deux noms circulent parmi les fans : Régis Oullet (François L’Écuyer) et Éric (Stéphane Rousseau).