L’amoureuse de Bruno Marcil rayonne sur ces nouvelles photos!

Et il semblerait que sa douce, qui partage sa vie depuis plusieurs années, ait récemment attiré toute l’attention sur les réseaux sociaux!

Mariève Proulx, chanteuse talentueuse qu’on peut voir chaque semaine sur le plateau de Zénith, a récemment fait le buzz grâce à de magnifiques clichés d’elle partagés en ligne. Elle a eu la chance de bénéficier des talents du coiffeur des stars, Andrew Gilbert, qui a usé de sa magie sur elle!

C'est via Instagram qu'on a pu découvrir le tout:

«COMPLÈTEMENT CARRIE BRADSHAW @la_proulx 👌🏻 show 2 de @emissionzenith

•

Hairstyle by me ⬇️

Jai créer ce look avec un mini fer 1 cm au racine sur 2-3 pouces et les pointes ainsi que le dessus avec le C-Styler de @babylissprocanada @babyliss

•

Spray texturisant sec de @davinesnorthamerica ainsi que le Melu Hair Shields pour la protection thermale 👌🏻•

•

Makeup 💄 @silverfoxstyleboy», dévoile Andrew.

Elle brille, non?!

Totalement ravissante!