L’amour est dans le pré: 1 an plus tard, voici où en sont Jessica et Victor

Début du contenu principal.
Jessica et Victor qu’on a adopté lors de la 13e saison de L’amour est dans le pré, ont vécu une étape importante dans les dernières heures: le couple chouchou a célébré le premier anniversaire de leur rencontre, vécue sous nos yeux à l’émission.
Dans une touchante publication sur les réseaux sociaux, Jessica est revenue sur le début de son histoire avec l'agriculteur de Sainte-Brigitte-d’Iberville.:
« Il y a un an, on se rencontrait grâce à l'émission et aujourd’hui, je réalise à quel point ce moment a changé ma vie. »
N'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche blanche à droite de l'image ci-dessous pour voir toutes les photos.
Sous une suite de photos documentant leur première année passée ensemble, elle a ensuite ajouté avec bonheur:
«Ce qui a commencé comme une belle aventure à la télé s’est transformé en une histoire d’amour bien réelle, pleine de rires, de complicité, et de moments simples qui veulent tout dire. ✨️
En toi, j’ai trouvé bien plus qu’un partenaire. J'ai trouvé un complice, un ancrage, quelqu’un avec qui tout semble possible. Que ce soit au milieu des champs, en tracteur ou dans le confort de notre quotidien je me sens toujours bien près de toi.🥰
Merci pour cette première année à tes côtés. J’ai hâte de vivre la suite de notre vie à deux.
Je t'aime fort. 😘»
Un an après l'émission, le couple prouve avec une histoire d’amour de plus que le pré est un très bel endroit pour trouver sa douce moitié.
On aura d’ailleurs une nouvelle fois la chance d’être témoin des débuts de potentiels nouveaux couples lors de la 14e saison de L’amour est dans le pré qui sera diffusée sur les ondes de Noovo à l’hiver 2025.
Découvrez d’ailleurs les 9 potentiel.le.s agriculteurs et agricultrices de cette nouvelle mouture, en cliquant ici.