L’amour est dans le pré : Victor et Jessica succombent enfin et partagent un baiser!

On sentait la fébrilité des deux potentiels amoureux, et ce malgré le calme habituel de l’agriculteur de Sainte-Brigitte-d’Iberville.

C’est après s’être serré dans leurs bras que leurs regards se sont croisés et ils se sont embrassés avant de se recoller à nouveau l’un contre l’autre. Au sourire de Victor, on sent que c’est un moment qu’il espérait depuis un bon moment.

C’est tout ce dont rêve un ou une fan de L’amour est dans le pré : un baiser et un aveu, celui de peut-être être en train de tomber en amour.

Déjà la semaine dernière, on avait senti leur complicité lors de ce rendez-vous galant devant un pylône électrique.