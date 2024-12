Alicia Moffet avait une surprise pour ses fans

La co-animatrice d’Occupation double a donc pris le temps de s’adresser, via ses réseaux sociaux, à ceux et celles qui la suivent pour annoncer avec fierté qu’après plusieurs tests de goût, son alcool aromatisé aux cornichons est né et qu’Il s’agit d’un produit 100% québécois fait en collaboration avec la distillerie Blue Pearl basée à Montréal.

À travers la présentation de sa vodka, l'entrepreneure a énuméré les qualités du produit qui pourrait aussi servir dans plusieurs recettes et cocktails. D’ailleurs, il semble qu'un chef bien connu, dont on ignore encore le nom, s’est occupé de développer une recette de gravlax avec l'alcool aux cornichons.

Enfin, Alicia Moffet a pris le temps de souligner, avec raison, l’importance de la consommation avec modération. La vodka Silly Billy est en vente depuis le 1er décembre, on peut dire qu’on a très hâte d’y goûter.

