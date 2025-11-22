Alicia Moffet fait une mise à jour sur son état de santé

Alicia Moffet a récemment informé sa communauté de l’évolution de ses démarches médicales, alors qu’elle cherche depuis plusieurs mois à comprendre l’origine de symptômes persistants...

Malgré un agenda chargé par ses projets musicaux et télévisuels, la chanteuse et animatrice d'OD Chypre a entrepris plusieurs examens afin de clarifier la situation.

À la suite d’une gastroscopie, Alicia a appris que des ulcères avaient été détectés dans son estomac, une découverte qui a surpris sa gastroentérologue en raison de l’absence de douleurs typiques.