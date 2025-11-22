Alicia Moffet fait une mise à jour sur son état de santé

Début du contenu principal.
Alicia Moffet a récemment informé sa communauté de l’évolution de ses démarches médicales, alors qu’elle cherche depuis plusieurs mois à comprendre l’origine de symptômes persistants...
Malgré un agenda chargé par ses projets musicaux et télévisuels, la chanteuse et animatrice d'OD Chypre a entrepris plusieurs examens afin de clarifier la situation.
À la suite d’une gastroscopie, Alicia a appris que des ulcères avaient été détectés dans son estomac, une découverte qui a surpris sa gastroentérologue en raison de l’absence de douleurs typiques.
La maladie cœliaque, qui faisait partie des hypothèses envisagées pour expliquer ses ballonnements, ne semble toutefois pas avoir été confirmée lors de l’examen.
La chanteuse a rappelé souffrir du SIBO, une prolifération bactérienne de l’intestin grêle pouvant provoquer des gonflements. Elle attend désormais les résultats de sa biopsie, qui devraient permettre d’obtenir un portrait plus précis de son état de santé.
D’ici là, son équipe médicale lui a recommandé d’éviter toute consommation d’alcool afin de réduire les risques d’irritation!
Alicia Moffet a indiqué qu’elle poursuivait les démarches nécessaires pour mieux comprendre ses symptômes et obtenir un traitement adapté.
Ce dimanche, OD Chypre couronnera enfin les gagnants de cette 19e saison lors de la finale diffusée dès 18h30 sur Noovo et en rattrapage plus tard sur noovo.ca et sur Crave.
Parmi les couples composés d’Alexandra et Anthony, de Cindy et Mathis et de Lauriane et Arnaud, un seul – pour lequel le public peut voter sur noovo.ca jusqu’à 19h ce dimanche – verra sa photo dans l’enveloppe et repartira avec le grand prix d’une valeur de plus d’un demi-million de dollars!
À la fin de l’épisode, les téléspectateurs et téléspectatrices découvriront l’identité du couple gagnant. Pour cette nouvelle formule, le couronnement des grands gagnants se fera devant tous les candidats de la saison alors qu’ils s’apprêteront à tourner L'Heure de vérité, de manière à ouvrir la porte aux règlements de compte de cette saison mémorable.
