Mike chez Rona: il faut voir ce moment entre Alexandre Pronovost et son fils

Dans une touchante vidéo, Alexandre Pronovost, connu du public pour son rôle de Mike chez Rona, partage un moment complice avec son fils.
On y voit le comédien discuter avec son enfant, qui lui confie avoir perdu ses «pouvoirs de loup» pendant que son père était au travail, dans la peau de Mike chez Rona.
Dans la touchante vidéo, Alexandre Pronovost partage un moment avec ses enfants autour d'un repas.
On y entend son jeune garçon raconter son histoire avec beaucoup de conviction, pendant que son père l’écoute attentivement et lui pose une série de questions.
Bien qu’il soit aujourd’hui surtout reconnu pour son rôle de Mike dans les publicités de Rona, Alexandre Pronovost a participé à plusieurs productions télévisuelles marquantes, notamment Indéfendable, Portrait-robot et Mégantic.
Il a également tenu un rôle dans la série Virage Double faute, où il incarnait le parent d’un élève du personnage interprété par Éric Bruneau.
Prochainement, Alexandre Pronovost partagera l’écran avec Louis Morissette dans le film François.e.
