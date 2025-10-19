Alain Dumas bien accompagné en Italie

En voyage en Europe, Alain Dumas profite pleinement de son séjour… et il n’est pas seul!

L’animateur a récemment publié sur ses réseaux sociaux un joli cliché pris à Matera, l’une des plus vieilles cités habitées au monde, située dans le sud de l’Italie.

Sur la photo, on le voit tout sourire aux côtés de sa conjointe de longue date, Johanne Lesieur, également rayonnante.