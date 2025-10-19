Alain Dumas bien accompagné en Italie

Début du contenu principal.
En voyage en Europe, Alain Dumas profite pleinement de son séjour… et il n’est pas seul!
L’animateur a récemment publié sur ses réseaux sociaux un joli cliché pris à Matera, l’une des plus vieilles cités habitées au monde, située dans le sud de l’Italie.
Sur la photo, on le voit tout sourire aux côtés de sa conjointe de longue date, Johanne Lesieur, également rayonnante.
D'ailleurs, cette année, cela fait 47 ans qu’ils sont ensemble et 40 ans qu’ils sont mariés... WOW!
Ensemble, ils posent devant l’impressionnant décor de pierres et de maisons anciennes qui fait la renommée de cette ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce n’est pas la première fois qu’Alain Dumas partage des moments précieux de ses escapades, mais ses abonnés ont été ravis de voir cette belle photo de couple!
Avec son charme unique et ses panoramas dignes d’un décor de cinéma, Matera attire chaque année des visiteurs du monde entier. Pas étonnant que le couple ait choisi de s’y arrêter durant leur séjour en Italie!
Alain et Johanne profitent de l’histoire millénaire de la région, de ses ruelles étroites et de ses paysages grandioses pour créer de nouveaux souvenirs à deux.
On leur souhaite encore des dizaines d'années ensemble!
Alain Dumas s'est confié sur sa relation amoureuse, cette semaine en entrevue. Bien qu'il évolue dans l'oeil du public depuis très longtemps, il est assez rare que l'animateur, humoriste et comédien parle de sa vie privée.
Il est en couple avec son épouse depuis qu'ils sont adolescents.
Très heureux avec sa belle Johanne, Alain Dumas affirme qu'elle est la femme de sa vie. Voici ce qu'a confié la star québécoise au magazine 7 Jours sur cette relation qui a su traverser les années...
