Ce couple de L'amour est dans le pré annonce sa séparation

«Comme plusieurs d’entre vous ont suivi notre histoire avec attention et bienveillance, je voulais vous partager que ma relation avec Anthony est terminée depuis quelque temps.

Nous avons vécu une belle aventure ensemble, et aujourd’hui, nous avons fait le choix de continuer nos chemins séparément, tout en restant de très bons amis. Nous sommes toujours en contact et avons beaucoup de respect l’un pour l’autre.

Nous souhaitons maintenant préserver notre vie privée et vous remercions d’avance de respecter notre choix, sans jugement. Merci pour votre soutien et votre compréhension.»

Avec cette annonce, Marie-Andrée a partagé plusieurs photos de leur brève relation amoureuse.

Voici les clichés, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de la publication Instagram: