Les meilleurs films de sport

De la comédie loufoque au drame digne d’un Oscar, les films de sport viennent dans tous les formats et dans tous les genres. Regardons quelques-uns des plus mémorables d’entre eux.

Rocky

Sorti en 1976, Rocky, mettant en vedette Sylvester Stallone, est l’un des films de sport les plus importants de l’histoire du cinéma. Écrit en trois jours seulement, ce long métrage est bien plus qu’un film de boxe : c’est l’incarnation parfaite du rêve américain. Rocky a été acclamé par la critique et a reçu de nombreuses récompenses, dont l’Oscar du meilleur film. Les trois films suivants de la franchise ont aussi connu un immense succès.