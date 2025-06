5 séries nommées aux Gémeaux à écouter en fin de semaine

La comédie dramatique récolte cinq nominations, incluant la catégorie meilleure comédie ou comédie dramatique.

La série de Sarah-Maude Beauchesne et de Nicola Morel raconte l’histoire de Nicolas Bellefleur (Guillaume Laurin) et sa bande d’amis. Elle met en lumière la masculinité positive en passant par différents thèmes comme l’amitié saine, le féminisme, la paternité et le deuil.

La distribution met entre autres en vedette Maxime de Cotret, Marc-André Grondin, Jean Bùi, Guillaume Cyr et Sarah-Jeanne Labrosse. Ces deux derniers sont d’ailleurs en nomination pour meilleure rôle de soutien dans une comédie ou comédie dramatique.