Ces 3 comédiens d’Indéfendable sont en lice dans la même catégorie aux Gémeaux

Animée par Véronique Cloutier, la 40e édition du Gala des prix Gémeaux promet d’être une soirée haute en couleur.

Plusieurs séries adorées du public se retrouvent parmi les nommés. Veille sur moi, L’œil du cyclone, Bellefleur et bien d’autres pourraient repartir avec une statuette.

Dans la catégorie Meilleure série dramatique, on retrouve les productions Corbeaux, In Memoriam, IXE-13 – La course à l’uranium, Le temps des framboises et Société distincte.