10 superbes photos d’Alexandre Nichols, le nouveau chum de Ludivine Reding dans STAT

Si son visage vous semble familier, c’est peut-être parce qu’Alex Nichols est d’abord connu comme mannequin. Ce rôle dans STAT marque sa première grande apparition dans le monde de la télévision québécoise.

Représenté par l’Agence Le Milieu, Alexandre a une passion marquée pour le métier d’acteur. Sur le site de l’agence, on apprend qu’il a suivi une formation en théâtre, passant notamment par le Collège Lionel-Groulx, l’école de théâtre de St-Hyacinthe, et les Ateliers Fichaud, où il s’est spécialisé dans le jeu caméra.

En plus d’être acteur, Alexandre a un passé impressionnant dans le hockey, ayant joué dans la ligue junior AAA du Québec. Il est également actif dans le mannequinat et a déjà posé pour plusieurs marques, dont celle de sa conjointe, l'entrepreneure et créatrice de contenu Noémie Lacerte. Outre la télé et le mannequinat, Alexandre a été remarqué dans le vidéoclip Snake de Jason Bajada!