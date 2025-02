Yannick Nézet-Séguin remporte son cinquième Grammy et égale Céline Dion!

Cette fois, c’est son enregistrement des musiques de Maestro, le film de Bradley Cooper, qui lui a valu la statuette tant convoitée. Réalisé en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Londres, cet album mettant en valeur les compositions de Leonard Bernstein a triomphé dans la catégorie Meilleure compilation pour un média visuel.

La cérémonie des Grammy, qui a débuté à 15 h 30 (heure de l’Est), remet pas moins de 85 prix, et Yannick Nézet-Séguin n’a peut-être pas dit son dernier mot. Il est également finaliste dans la catégorie du Meilleur enregistrement d’opéra, et ce, à deux reprises, grâce à ses albums Catán, Florencia en el Amazonas et Puts: The Hours, enregistrés avec l’orchestre et le chœur du Metropolitan Opera.

La soirée des Grammy n’est pas encore terminée et il reste à voir si le chef d’orchestre ajoutera un ou deux autres trophées à sa collection. On croise les doigts... et les orteils!

Une chose est certaine: son talent et son rayonnement international font briller le Québec sur la scène musicale mondiale!