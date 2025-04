Voici ce que Sophie Grégoire-Trudeau a déjà chuchoté à l’oreille du pape François

Il a salué son engagement envers les plus vulnérables, son travail pour la justice sociale, ainsi que sa manière unique d’unir la foi et la raison :

«Cette magnificence du cœur a marqué la vie et le leadership de François.»

Rappelons que la cause du décès du Pape François a été dévoilée hier, découvrez les détails ici.

Vous aimerez aussi: