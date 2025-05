Prise de bec à Survivor Québec: quel sera le sort d’Ashly?

Ashly contre Marilou

«C’est difficile pour moi de faire confiance à ce que tu me dis, surtout avec la tournure des choses avec tout ce qui s’est passé dans le passé», a mentionné Ashly à Marilou.

Lorsque la participante de 31 ans lui demande des explications, il a ajouté: « Le type de jeu que tu joues, comment tu agis avec les gens.» Ce à quoi la joueuse a répondu complètement en larmes: «Je trouve ça plate, je me sens full attaquée, pis je veux dire, moi, tout ce que je fais c’est de prendre les opportunités qui me permettent de me rendre plus loin. J’aimerais vraiment ça comprendre ça veut dire quoi : ‘’Comment tu agis avec les autres’’? Si je fais quelque chose de pas correct, j’aimerais vraiment ça le savoir. »