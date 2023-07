William Cloutier: voyez l’endroit spectaculaire où aura lieu son mariage

Ils sont tellement mignons!

On adore le ton intimiste et authentique de ce mini vlog. On leur souhaite un mariage extraordinaire.

Rappelons que William Cloutier a fait la grande demande à Sara en novembre dernier alors qu'ils étaient en France. 200 chandelles plus tard, d'énormes lettres écrites «Marry Me» et des pancartes avec des photos cute du couple... William s'est mis sur son 36, a bandé les yeux de son amoureuse, puis ils se sont rendus devant la tour Eiffel afin qu'il pose un genou à terre! Revoyez toute cette histoire romantique.