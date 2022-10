Découvrez ENFIN pourquoi William Cloutier était en France depuis cinq semaines

William a été choisi pour faire partie de la toute nouvelle cuvée de stars qui chanteront le retour de Starmania aux quatre coins de l'Europe!

«Voici la raison pour laquelle je suis en Europe depuis 5 semaines et ce jusqu’au 1er février 2023. J’ai la chance de faire partie de l’aventure Starmania. Vous pourrez me voir occasionnellement interpréter le personnage de Johnny», dévoile-t-il via Instagram, visiblement comblé de joie.

L’opéra rock créé en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon renaît de ses cendres avec une nouvelle distribution comprenant d'ailleurs les Québécois Manet-Miriam Baghdassarian, David Latulippe et Gabrielle Lapointe!

C'est super!