Voyez les magnifiques looks de mariage de stars qui se sont dit «oui je le veux» en 2022

2022 a été marqué par l’amour et de nombreuses vedettes d’ici se sont dit «oui je le veux», arborant un magnifique style pour l’occasion!



Aujourd’hui, on rend hommage à ces moments magiques et on s’inspire côté look de mariage avec celui de nos stars favorites. Découvrez les photos dans la vidéo en en-tête.



Et on commence avec Simon Olivier Fecteau qui a annoncé cet été que sa tendre moitié Edwina Rai et lui s’étaient dit «oui je le veux» à Las Vegas et on adore leur look audacieux!



Nos petits prefs’ Geneviève Tardif et Charles Hamelin se sont aussi mariés! Après avoir reporté leur mariage deux fois en raison de la pandémie, les amoureux ont célébré leur amour dans les Cantons-de-l’Est.