William Cloutier était très bien accompagné pendant son vol pour Nice

William Cloutier et la bande seront en spectacle à Nice du 18 au 22 décembre, puis les 28 et 29 décembre à Marseille.

Il offrira donc certaines de ses dernières représentations devant une des spectatrices les plus importantes de sa vie, sa mère.

On souhaite un beau séjour à lui et sa mère et de belles dernières représentations d’ici la fin de l’année.