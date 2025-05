Frédérick Robichaud se mobilise pour sa belle-maman atteinte de l’Alzheimer

« Cette marche, c’est pour elle. Pour ma belle-maman. Pour qu’on parle plus de cette maladie. Pour qu’on trouve des solutions. Pour qu’un jour, on puisse espérer vivre sans cette peur d’oublier ou d’être oublié. Et surtout, pour toutes les familles comme la nôtre qui vivent cette réalité, souvent dans l’ombre. »

Ce geste, aussi simple qu’essentiel, résonne avec force. Parce que trop souvent, les personnes atteintes de l’Alzheimer - tout comme leurs proches - traversent cette tempête en silence. Frédérick rappelle qu’en parler, c’est déjà agir!

On salue ce geste rempli d’amour, de courage et de compassion et on envoie toutes nos pensées à sa belle-maman Julie ainsi qu’à toutes les familles touchées de près ou de loin par cette maladie encore incurable.